A Haifa, in Israele, si sono verificati quattro decessi a causa di un attacco, proseguendo una serie di lanci di missili provenienti dall'Iran e da Hezbollah. Dopo più di un mese di conflitto, le città israeliane sono ancora sotto il fuoco di razzi provenienti dalla regione. La situazione rimane tesa, con attacchi che continuano a provocare vittime e danni nelle aree urbane.

Dopo oltre un mese di guerra i missili iraniani e di Hezbollah continuano a cadere sulle città israeliane. ’Bucano’ le difese e causano vittime. Il giorno di Pasqua, ad Haifa – nel nord del Paese – è stato centrato un edificio civile nella zona di Vardiya, nella parte elevata della città. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni disponibili, di una bomba ‘a grappolo’ (vietata da convenzioni internazionali che peraltro Israele non ha firmato), che si frammenta cioè in più parti colpendo un’area più vasta rispetto a un normale ordigno. I corpi sono stati estratti dalle macerie dopo un lavoro durato tutta la notte. La bomba ha ucciso una coppia di anziani, il loro figlio quarantenne e un’assistente domiciliare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - In Israele. Attacco ad Haifa. Quattro morti

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Moment Iranian Missiles Strike Haifa Oil Refinery!

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