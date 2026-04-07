Venerdì scorso il primo ministro greco ha licenziato tre ministri del suo governo, responsabili dei settori dell’agricoltura, della protezione civile e della salute, a seguito di uno scandalo legato ai sussidi agricoli dell’Unione Europea. La vicenda ha attirato l’attenzione sui problemi di malgoverno e sulle recenti vicende politiche nel paese. L’episodio si inserisce in un quadro di tensioni e di dispute legali ancora aperte.

Venerdì scorso il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha licenziato tre ministri del suo governo - quello dell’Agricoltura, quello della Protezione Civile e il Viceministro della Salute -, tutti coinvolti a vario titolo in un uno scandalo relativo ai sussidi agricoli dell’Unione Europea. È la più classica delle truffe ai danni di Bruxelles, in cui grazie alla copertura di politici compiacenti e ben oliati alcune centinaia di cittadini greci avrebbero ottenuto sussidi illeciti dichiarando attività agricole e pascoli inesistenti. Il rimpasto è stato deciso in fretta e furia da Mitsotakis dopo che l’Eppo, di fatto la procura europea, ha trasmesso al Parlamento greco i fascicoli d'indagine, chiedendo formalmente la revoca dell'immunità per 11 parlamentari della maggioranza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - In Grecia tutto ritorna: truffe, malgoverno e persino Tsipras

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