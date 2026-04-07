Fino al 31 ottobre, al Duomo di Siena si può partecipare alla visita guidata con il clavigero, un’occasione che consente di accedere alla cattedrale prima dell’apertura ufficiale. L’esperienza permette di entrare nel tempio alle prime ore del mattino, quando il silenzio avvolge l’edificio e si può ammirare l’arte sacra senza la presenza di visitatori. L’attività è riservata a coloro che prenotano in anticipo.

Fino al 31 ottobre torna uno degli appuntamenti più suggestivi del Duomo di Siena: la visita con il clavigero, l’esperienza esclusiva che permette di entrare nella cattedrale alle prime luci del mattino, quando il silenzio avvolge ancora il tempio e l’arte si svela in tutta la sua autenticità. Ogni mattina, alle 7,15, i visitatori hanno l’occasione unica di seguire il clavigero "il custode delle chiavi" nel rituale quotidiano di apertura del Duomo, assistendo all’accensione delle luci e alla preparazione degli spazi sacri prima dell’arrivo del pubblico. La grande novità di quest’anno è la presenza, accanto al clavigero, di una guida specializzata che accompagna i visitatori alla scoperta delle opere d’arte e delle curiosità custodite dalla chiesa Cattedrale, arricchendo ulteriormente il suggestivo percorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In Duomo a Siena si entra con il clavigero

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