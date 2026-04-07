In Cina spopolano i robot che puliscono le finestre | ecco come funzionano

In Cina, i robot progettati per pulire le finestre stanno diventando sempre più diffusi, soprattutto nella provincia di Guangdong. Sono stati mostrati in azione in diversi edifici, mentre si muovono lungo le superfici vetrate. Questi dispositivi sono stati sviluppati per facilitare le operazioni di pulizia su grandi superfici, riducendo la necessità di interventi umani. Le immagini mostrano i robot che si spostano in modo autonomo e affidabile lungo le vetrate.

In Cina prendono sempre più piede i robot che puliscono finestre e vetrate. Le immagini arrivano dalla provincia di Guangdong, nel sud del Paese. Sulla piattaforma di e-commerce cinese Tmall, le vendite sono aumentate del 70% su base annua nei primi tre mesi del 2026, poiché sempre più persone ne riconoscono il potenziale. Dai privati ai negozi in tanti li stanno utilizzando. Questi robot potrebbero rivelarsi particolarmente utili anche per i residenti dei grattacieli, dove la pulizia dei vetri esterni delle finestre rappresenta spesso una sfida importante. Il robot si muove su cingoli gommati o ruote e rimane attaccato alla superficie grazie a un potente motore interno che crea un effetto ventosa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - In Cina spopolano i robot che puliscono le finestre: ecco come funzionano Bonus infissi 2026: come funzionano le detrazioni fiscali per finestre e serramentiNel 2026 la sostituzione di finestre e serramenti può beneficiare delle detrazioni previste da Bonus Casa ed Ecobonus. Un branco di lupi robot: ecco il nuovo “sciame militare” della CinaLa Cina ha sviluppato sistemi militari autonomi presentando una nuova generazione di robot da combattimento progettati per agire come un vero e...