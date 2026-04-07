In Brianza torna Bicimparo

A Giussano, in Brianza, torna Bicimparo, un'iniziativa promossa dalla Federazione ciclistica italiana in collaborazione con la polizia di stato e con il sostegno di una nota azienda dolciaria. L’obiettivo è insegnare il corretto utilizzo della bicicletta e promuovere l’uso sicuro di questo mezzo di trasporto. L’evento è parte di un progetto di portata nazionale volto a sensibilizzare cittadini e bambini sull’importanza di rispettare le regole del codice della strada.

Si tratta di un “ritorno” in città dopo che lo scorso anno la manifestazione aveva coinvolto gli studenti delle classi terze e quarte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Gabrio Piola. Nel corso della mattinata, i ragazzi parteciperanno a lezioni teoriche e pratiche, curate da tecnici federali e agenti della polizia di stato, che guideranno le attività in totale sicurezza. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Ilaria Salis torna in Brianza per un incontro pubblico Smog, a Monza e in Brianza si torna a respirare: via ai divietiDopo lo stop alla circolazione dei giorni scorsi, in provincia di Monza e Brianza si torna a respirare.