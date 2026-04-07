Impennata dei prezzi delle materie prime Rischio di stop per i cantieri e di chiusura delle attività

Negli ultimi mesi, i prezzi delle materie prime sono aumentati in modo consistente, suscitando preoccupazione tra gli operatori del settore edile. Il presidente di un'associazione di categoria ha dichiarato che questa situazione potrebbe portare a uno stop nei cantieri e alla chiusura di alcune attività. La crescita dei costi sembra influenzare negativamente anche l’andamento dell'inflazione, con possibili ripercussioni sulla crescita economica.

«Le impennate dei prezzi delle materie prime ci spingono verso uno scenario drammatico». A lanciare l'allarme è il presidente di Ance Veneto, Alessandro Gerotto, anche a fronte della dinamica dell'inflazione che potrebbe avere un impatto negativo sulla crescita. «A fronte del verificarsi dell’attuale situazione emergenziale - ha detto Gerotto - l’unico strumento effettivamente idoneo a garantire la continuità dei contratti in essere è quello della Rinegoziazione contrattuale, introdotto dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 362023) nell’art. 9, proprio allo scopo di superare criticità legate a variazioni straordinarie e imprevedibili. 🔗 Leggi su Veronasera.it

"Aumentano i prezzi delle materie prime: si rischia di paralizzare tutti i nostri cantieri"Le onde d’urto delle tensioni geopolitiche nell’area dello Stretto di Hormuz arrivano fino ai cantieri della provincia di Ancona.

Materie prime e trasporti, prezzi alle stelle, l’allarme di Anie Confindustria. Contratti a rischioLe recenti tensioni geopolitiche nel Golfo di Hormuz iniziano a produrre effetti concreti anche sulle filiere tecnologiche italiane.

Temi più discussi: TG4 - Guerra Iran: fertilizzanti a rischio e impennata dei prezzi. Con il presidente di Cia Fini - CIA; I prezzi del petrolio e del gas potrebbero continuare a salire?; Borse e titoli di Stato tornano a fare i conti con lo spettro della stagflazione globale; Blocco di Hormuz: rischio aumento della fame nel mondo.

Impennata dei prezzi delle materie prime. «Rischio di stop per i cantieri e di chiusura delle attività»Alessandro Gerotto, presidente Ance Veneto, ha commentato i problemi che stanno affrottando i costruttori edili della regione: «La situazione è alquanto preoccupante e il Sistema Ance sta monitorando ... veronasera.it

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Iran, Crosetto: "Il rischio di questo conflitto è la follia". https://www.ilfattonisseno.it/2026/04/iran-crosetto-il-rischio-di-questo-conflitto-e-la-follia/ - facebook.com facebook

Nel 2025 si riduce la quota di popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale (da 23,1% a 22,6%) istat.it/comunicato-sta… #istat x.com