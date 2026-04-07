Immersione in foresta nel Parco naturale regionale della Lessinia

Il prossimo sabato 11 aprile si terrà un'escursione nel Parco Naturale Regionale della Lessinia, più precisamente nella zona di Camposilvano, nel comune di Velo Veronese. L'evento prevede un'immersione tra gli alberi e i sentieri della foresta, offrendo ai partecipanti l'opportunità di scoprire il paesaggio naturale del parco. La partecipazione è aperta a chi desidera trascorrere una giornata a contatto con la natura.

Sabato 11 aprile ti aspetta un'immersione in foresta, nel cuore della natura di Camposilvano (Velo Veronese) nel Parco Naturale Regionale della Lessinia. Non è una semplice passeggiata, ma un percorso guidato secondo il protocollo TEFFIT – Terapie Forestali Italiane: un metodo scientifico pensato per il tuo benessere psicofisico. - Riduzione dello stress e della pressione arteriosa- Rafforzamento delle difese immunitarie- Maggiore energia e chiarezza mentale- Una profonda riconnessione con la natura Questa esperienza sarà anche un’introduzione all’immersione in foresta, propedeutica a un percorso più completo: un ciclo di immersioni di 3 giorni sui Monti Lessini, pensato per rafforzare in modo ancora più profondo il tuo benessere psicofisico. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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