Il torneo al ’Village’ ’Kinder’ un successo

Si è appena concluso al Village il torneo giovanile ’Kinder’, che ha visto protagonisti numerosi giovani atleti per dieci giorni di partite intense e incontri tra diversi team. La manifestazione si è conclusa con le finali e le premiazioni, attirando pubblico e partecipanti. La competizione si è svolta nel rispetto del calendario stabilito, senza incidenti di rilievo. Le gare hanno coinvolto diverse categorie e hanno visto la partecipazione di numerosi spettatori.

Si è concluso al Village il torneo giovanile ’Kinder’. Dieci giorni di partite, impegno e confronto, chiusi con le finali e le premiazioni. Tantissimi i partecipanti, che si sono sfidati dalla categoria under 10 alla categoria under 16 animando il circolo tennis grossetano con incontri anche molto avvincenti ed appassionanti. Ecco i vincitori e i finalisti delle varie categorie. Nelle categoria under 16 femminile vittoria per Livia Brassi in finale su Aurora Brini per 6-4 6-2 (nella foto le due finaliste); nella categoria under 16 maschile successo di Gabriele Di Felice con un doppio 6-4 su Niccolò Brogi. Nell’under 14 femminile vittoria per... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il torneo al ’Village’ ’Kinder’, un successo Leggi anche: Outlet: la storia di un successo. Il fenomeno Valdichiana Village Padel, successo nazionale a Cesa: grande partecipazione al Torneo Open 500 CVAArezzo, 9 febbraio 2026 – Padel Club di Cesa, nel territorio del Comune di Marciano della Chiana, dove si è svolto il Torneo Open 500 CVA di padel,... Multi SubHe was the world’s top hacker. Now he’s 8. And he’s here to win. Temi più discussi: Tennis, al Forte Village sei settimane di gare con gli Itf Combined; SETTORE GIOVANILE: IL PROGRAMMA DEL WEEKEND; Domenica il grande tennis e ai Boschetti un Village con tanti eventi; Settore Giovanile: gli impegni dal 3 al 6 aprile -. Il torneo al ’Village’ ’Kinder’, un successoSi è concluso al Village il torneo giovanile ’Kinder’. Dieci giorni di partite, impegno e confronto, chiusi con le finali e le premiazioni. Tantissimi i partecipanti, che si sono sfidati dalla categor ... sport.quotidiano.net Super Next Gen Forte Village, primi match per il tabellone principaleConclusa la quarta giornata del Super Next Gen Forte Village 2026, il torneo giovanile che coinvolge i migliori tennisti under 16 e under 18 d’Italia, sui campi del Gruppo Tennis Generale Rossi di Cag ... unionesarda.it Super Next Gen Forte Village, primi match per il tabellone principale x.com Meno di 100 abitanti, infinito stupore. Provvidenti, Molise. #viaggiaconwallace #borghidaraccontare #village - facebook.com facebook