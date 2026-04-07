Il manga e la serie animata di One Piece sono stati protagonisti di un grande successo da diversi anni. Di recente, la piattaforma di streaming ha inserito la sua versione live-action, attirando l’attenzione di un vasto pubblico. Questo risultato conferma che, anche in assenza di videogiochi, un prodotto può mantenere un forte richiamo. La produzione si basa su un’opera creata da un autore giapponese, nota per aver conquistato moltissimi appassionati nel mondo.

Prima con il manga, poi con la serie animata, il potenziale successo dell’idea di Eiichiro Oda appariva evidente fin dagli esordi: le avventure che, dalla fine degli anni ’90, danno vita alla storia della ciurma di Cappello di Paglia, hanno impiegato pochissimo tempo per entrare nel cuore di milioni di appassionati in tutto il mondo. Una passione, germogliata come un seme nei cuori di lettori e pubblico, cresciuta nel tempo di pari passo alle ambizioni dell’opera a 360°. Eppure, siamo sinceri, quanti dopo l’annuncio della realizzazione del live-action per Netflix pensavano si potesse costruire un prodotto almeno dignitoso e capace di non... 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il successo di One Piece su Netflix ribadisce che solo con i videogames non esiste un prodotto all’altezza del suo nome

One Piece, dopo il successo della serie Netflix cresce la voglia di un videogame all’altezza della sagaLa popolarità di One Piece continua a crescere con il passare degli anni e la serie Netflix ha ulteriormente allargato la fan base: è il momento...

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Temi più discussi: One Piece, l'anime e il live action Netflix non bastano: il manga di Oda resta il modo migliore per godersi la storia; One Piece, il live action che si adatta a un pubblico incapace di stare attento; Chi sono i pirati di One Piece? Tutto sugli attori della serie dei record, tra conferme e nuovi ingressi; È caccia alle uova Kinder One Piece introvabili: il trucco del peso per scoprire che personaggio c'è.

One Piece, il produttore ha un sogno per la quarta stagione della serie NetflixIl successo di One Piece su Netflix spinge lo sviluppo della terza stagione e apre la porta a una possibile quarta. serial.everyeye.it

One Piece: Oda celebra il successo del live-action con un’illustrazione speciale di NamiOne Piece è tornato con la seconda stagione del live-action e Oda ha celebrato il successo della serie con un'illustrazione speciale di Nami. mangaforever.net

Netflix ha lanciato il teaser di The One Piece, nuovo anime WIT Studio che promette fedeltà al manga, ma nessuna data d'uscita è ancora nota. https://anime.everyeye.it/notizie/netflix-svela-teaser-remake-anime-one-piece-avventura-inizia-870199.htmlutm - facebook.com facebook

Netflix ha annunciato la terza stagione di One Piece che sarà rilasciata nel 2027. x.com