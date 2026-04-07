Il sorpasso

Il Napoli ha concluso una partita combattuta, caratterizzata da un approccio molto tattico e poco spettacolare. Dopo un confronto serrato, si è verificato un sorpasso che ha deciso il risultato finale. La partita si è svolta con diverse fasi di pressione e tentativi di avanzamento da entrambe le squadre, con il team di casa che ha trovato la rete decisiva negli ultimi minuti.

Alla fine di un lungo duello corpo a corpo, molto tattico e poco attraente, il Napoli trova lo spiraglio giusto per firmare il suo ennesimo successo domestico e sorpassare il Milan in classifica salendo al secondo posto e lanciandosi a questo punto all’inseguimento improbabile nei confronti dell’Inter distante 7 punti a 7 turni dal traguardo. Se nel primo tempo il Milan costruisce qualche buona occasione per sorprendere la difesa azzurra, nella ripresa il suo fatturato offensivo è molto modesto a dispetto del ricambio di tutti gli attaccanti a disposizione in panchina. Prima Gimenez, poi Pulisic, infine Leao: utilizzata tutta l’artiglieria che però da troppo tempo non ha cartucce da utilizzare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il sorpasso Leggi anche: Referendum sulla giustizia, c’è il sorpasso del “no” Pronostico Siviglia-Valencia: 3 punti per il sorpassoSiviglia-Valencia è una gara della ventinovesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Un punto solo di... IL SORPASSO Part 1 EN subs Argomenti più discussi: Il sorpasso; Scafatese: il primo stop è un thriller. Lorusso firma il sorpasso al fotofinish; Non capisci di calcio. E tu dormi. Il duello social tra Lotito e Renzi; Almeno resta lo sprint scudetto. Vittoria e sorpasso per il Napoli di Antonio Conte, che al Maradona batte 1-0 il Milan scavalcandolo così al secondo posto - facebook.com facebook #Sinner pronto al sorpasso su Alcaraz: gap ridotto, la nuova classifica Atp x.com