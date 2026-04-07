Il salvataggio epico del pilota Nessun americano resta indietro

Venerdì scorso, un pilota statunitense è stato salvato in Iran dopo che il suo aereo, un F-15, è stato abbattuto durante un combattimento. L'operazione di ricerca e soccorso è durata diverse ore e ha coinvolto squadre di emergenza che hanno portato in salvo il pilota. L'evento ha attirato l'attenzione internazionale, considerando la complessità e il rischio dell'intervento.

È stata una delle operazioni di ricerca e soccorso «più audaci della storia», quella che ha portato al salvataggio del pilota statunitense disperso in Iran venerdì scorso dopo che il suo F-15 era stato abbattuto in combattimento. A sottolinearlo è il presidente Usa Donald Trump, che dalla Situation Room ha seguito l'evolversi della missione per poi commentarne il successo sulla piattaforma Truth: «Questo coraggioso guerriero si trovava dietro le linee nemiche nelle insidiose montagne dell'Iran ma non è mai stato veramente solo perché i suoi compagni d'armi monitoravano la sua posizione e pianificavano con diligenza il suo salvataggio». Scene come queste si vedono solamente nelle pellicole d'azione come Rambo, il super soldato americano che si faceva catapultare nella giungla nemica per compiere imprese epiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il salvataggio epico del pilota «Nessun americano resta indietro» Iran, Netanyahu elogia Trump per salvataggio del pilota disperso: "Nessuno viene lasciato indietro"“Mi congratulo con Donald Trump per il salvataggio di un coraggioso pilota statunitense da parte dei valorosi soldati Usa. Trump annuncia il salvataggio di un pilota americano in Iran: "Sarà l'inferno se non aprite Hormuz"In un susseguirsi di post infuocati sulla sua piattaforma social Truth, il presidente Donald Trump ha annunciato il successo di un’operazione...