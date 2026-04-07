Il ritorno di Aida Cooper | la Leonessa del Rock sul palco del President con l' Orchestra 5 4

Cresce l'attesa per la seconda edizione di "54 and Friends", in programma il prossimo 21 aprile al Teatro President alle ore 21. Tra i protagonisti più attesi spicca il nome di Aida Cooper, una delle voci più iconiche e graffianti del panorama blues e rock italiano, che torna a esibirsi nella sua terra d’origine dopo il grande successo dello scorso anno. Artista dalla carriera straordinaria, Aida Cooper è nota al grande pubblico per il sodalizio artistico e umano con Mia Martini e Loredana Bertè, ma ha saputo costruire negli anni un percorso solista di altissimo profilo. Il suo legame con il territorio piacentino è profondo e radicato:... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

"Aida. Anime di sabbia": il capolavoro di Verdi raccontato ai ragazzi, sul palco del teatro Massimo anche gli studentiIl monumentale scenario dell’antico Egitto si spoglia dei suoi fasti ottocenteschi per rivelare un’anima intima e universale.

Al Teatro Massimo ricominciano i concerti del Conservatorio Scarlatti: sul palco il coro e l’Orchestra SinfonicaIl Conservatorio Alessandro Scarlatti apre la nuova Stagione Concertistica 2026 con un concerto – evento che vede protagonisti il Coro e l’Orchestra...