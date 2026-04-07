Il regno dei lupi è qui | quanti sono come stanno e dove vivono

Il regno dei lupi si trova nelle aree di montagna e nelle zone collinari, dove si sono stabiliti da tempo. Recentemente si parla di una presenza crescente, con alcuni esemplari che si sono spostati oltre i confini storici. Tra le storie più note c’è quella di un maschio, partito dalla Slovenia e arrivato fino in Lessinia, attraversando diverse regioni lungo il suo percorso. La popolazione di questi animali viene monitorata da vari enti di tutela ambientale.

Dalla stabilizzazione post-2020 alla nuova espansione: cosa indicano i dati sloveni per il biennio 20242025. I successi di conservazione, la minaccia dell'ibridazione con i cani, i limiti del monitoraggio e le misure raccomandate. Il caso Slovenia Il regno dei lupi è qui, intorno a noi. In molti ricorderanno la storia di Slavc, maschio partito dalla Slovenia sudoccidentale e arrivato fino in Lessinia. Lì, tra il lago di Garda e le Alpi, incontrò Giulietta, una femmina assieme alla quale Slavc, in circa dieci anni, darà vita a ben 42 cuccioli. Da quel lunghissimo viaggio alla ricerca della madre dei piccoli lupi, nascerà, negli anni successivi, il fortunato libro dello scrittore inglese Adam Weymouth, dal titolo “Il lupo solitario”. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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