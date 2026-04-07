Un rapper noto per aver fatto parte di un gruppo musicale è stato colpito da un proiettile mentre si trovava fuori da un casinò in Florida. È stato portato in ospedale e si trova in condizioni stabili, senza rischi per la vita. Secondo quanto riferito dal suo entourage, il cantante resta sotto stretto controllo medico. La polizia sta indagando sull’incidente.

L’episodio è avvenuto dopo le 19 nell’area del servizio parcheggio del Seminole Hard Rock Hotel & Casino di Hollywood, in Florida. Per ora, però, gli investigatori non hanno ancora chiarito né la dinamica esatta dell’attacco, né cosa sia accaduto nei minuti precedenti agli spari. La polizia ha fatto sapere che due persone sono state fermate, ma non ci sono ancora dettagli ufficiali sul movente: l’indagine è in corso. Offset, all’anagrafe Kiari Kendrell Cephus, è infatti uno dei tre volti dei Migos, il trio di Atlanta che ha segnato un’epoca nell’hip hop americano, insieme a Quavo e Takeoff, e che ha una storia già segnata da un lutto pesantissimo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il rapper Offset ferito da un proiettile fuori da un casinò in Florida: è ricoverato in ospedale

Hanno sparato al rapper Offset fuori un casinò in Florida: “Tenuto sotto stretta osservazione”Il rapper Offset, quasi 24 milioni di followers su Instagram, è stato colpito da un proiettile lunedì scorso, subito dopo Pasqua.

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BREAKING: Rapper Offset Shot in Florida Outside Seminole Hard Rock Casino, Condition Stable | AA1B

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