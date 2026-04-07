Il quadro sospetto di Van Gogh che stava per essere bruciato la sentenza a Vincenza sull’opera pagata 1.000 | quanti milioni può valere

Un dipinto attribuito a Vincent Van Gogh, intitolato «Les Meules» e datato 1888, ha rischiato di essere bruciato dopo che era stato considerato un falso. La sentenza emessa recentemente a Vincenza riguarda l’opera pagata circa 1.000 euro, ma ancora non si conosce il valore reale dell’opera, che potrebbe valere milioni di euro. La vicenda si inserisce nel contesto di un procedimento legale sulla provenienza e autenticità del quadro.

Un dipinto attribuito a Vincent Van Gogh, «Les Meules» (I Covoni, 1888), ha rischiato di essere fisicamente distrutto perché ritenuto un falso. Dopo sette anni tra perizie, sequestri e aule di tribunale, l’11 febbraio scorso il giudice Filippo Lagrasta del Tribunale di Vicenza ha assolto tutti gli imputati «dai reati loro ascritti perché il fatto non costituisce reato» e ha ordinato la restituzione del quadro ai proprietari, l’imprenditore vicentino Cipriano Tessarolo e Maria Antonietta Gasparoni, vedova del notaio Umberto Ferrigato. Come racconta il Corriere del Veneto, l’opera era stata acquistata nel 2007 per mille euro dalla società Lanvalley Investments Inc, un prezzo simbolico dovuto ai dubbi sull’autenticità. 🔗 Leggi su Open.online

"Quel quadro non è un falso". Due vicentini e un Van Gogh da 150 milioni (forse)AGI - Si intitola "Les Meules" (I Covoni, 1888) e il notaio Umberto Ferrigato e l'imprenditore Cipriano Tessarolo, entrambi vicentini di Schio,...

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