Domani la squadra sarà impegnata in una trasferta contro l’Estra Pistoia, che attraversa un momento difficile a causa di risultati negativi. La partita si giocherà in casa di Pistoia, una delle squadre che ha deluso di più in questa stagione. I giocatori si preparano a scendere in campo per affrontare questa sfida, già in programma dopo la partita precedente.

Domani si torna già in campo e la Dole è attesa a una trasferta nella tana della principale delusa della stagione, l’ Estra Pistoia. I toscani, retrocessi dalla A, si trovano al penultimo posto della classifica a 14 punti, appena due lunghezze sopra Roseto e ormai con la certezza di dover disputare gli spareggi salvezza. La panchina è passata da Della Rosa a Sacripanti, arrivando ora a Strobl. La squadra, che ne ha perse sei delle ultime sette, è la peggiore per rendimento casalingo di tutta la A2 (solo 3 vittorie in 16 partite) e sul mercato ha cambiato parecchio. Non ci sono più Jazz Johnson (ora a Pesaro), Seneca Knight (appena visto al Flaminio con Mestre) e Ivan Buva (in Toscana solo per tre mesi), con gli stranieri che al momento sono la guardia Karvel Anderson (12. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il prossimo avversario. Pistoia in crisi di risultati aspetta la Dole a casa

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