Il progetto We Light The Sport arriva a Verona

Il progetto “We Light The Sport” è stato presentato a Verona da ASSIL, l’associazione dei produttori di illuminazione affiliata ad ANIE Confindustria. L’iniziativa mira a promuovere e sensibilizzare l’opinione pubblica e i tecnici del settore sull’importanza dell’illuminazione negli impianti sportivi. L’obiettivo è diffondere conoscenze e favorire interventi più efficaci in questo ambito.

ASSIL (Associazione Nazionale Produttori Illuminazione) federata ANIE Confindustria, lancia “We Light The Sport”, un ambizioso progetto di promozione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica e dei tecnici di settore dedicato all’illuminazione degli impianti sportivi. L’iniziativa si colloca in un momento di profondo dinamismo per il settore, spinto dalla transizione verso l’alta efficienza LED e da una radicale trasformazione del quadro normativo nazionale e internazionale. Oggi, l’approccio alla luce in ambito sportivo non è più standardizzato, ma richiede una Progettazione funzionale e altamente specifica che si integra strettamente con i requisiti e le raccomandazioni aggiuntive stabilite da organismi sportivi come CONI e Federazioni. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Il 9 aprile a Verona si svolge la seconda tappa di We Light The Sport, il progetto ASSIL dedicato all’illuminazione degli impianti sportivi. Si parlerà di strumenti finanziari e ruolo delle banche nella promozione dello sport, delle opportunità per la riqualificazione - facebook.com facebook