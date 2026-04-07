Il primo omicidio di Cutolo | Mario Viscito ucciso nel 1963 durante una rissa non per difendere la sorella Rosetta
Nel 1963, Mario Viscito fu la prima vittima di Raffaele Cutolo, noto come il superboss di Ottaviano. Viscito morì durante una rissa, ma non per difendere la sorella Rosetta, come si era ipotizzato. La sua morte segnò l'inizio della lunga carriera criminale di Cutolo, che avrebbe poi avuto un ruolo di rilievo nel panorama mafioso italiano.
Mario Viscito è la prima vittima di Raffaele Cutolo: la carriera criminale del superboss di Ottaviano inizia con l'uccisione di un innocente che fa da paciere in una rissa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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