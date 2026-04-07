Il prezzo dei carburanti continua a salire, con il gasolio che registra un aumento costante. Nonostante il governo abbia investito quasi un miliardo di euro in misure di sostegno, i prezzi alla pompa restano elevati. La situazione interessa sia i consumatori che le imprese, che devono affrontare costi maggiori per il rifornimento dei veicoli. I rincari si riflettono anche sui costi di trasporto e sulla spesa quotidiana delle famiglie.

Soprattutto il gasolio costa sempre di più, nonostante il governo abbia speso quasi un miliardo di euro per ridurre le accise Dagli ultimi dati del monitoraggio settimanale del ministero dell’Ambiente sui carburanti, che escono ogni martedì dopo le 12, emerge che anche questa settimana i prezzi di benzina e gasolio sono cresciuti a causa della guerra in Medio Oriente e della chiusura dello stretto di Hormuz, una delle vie marittime più importanti per il trasporto di energia. Negli ultimi sette giorni la benzina è costata in media 1,7619 euro al litro e il gasolio 2,092, con un aumento rispettivo dell’1,7 e del 2,9 per cento rispetto alla settimana precedente. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il prezzo dei carburanti continua ad aumentare

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Prezzo del carburante in aumento! #hvo

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