Il prezzo dei carburanti continua a salire | a Parma il diesel sfiora i 2 euro e 50

Il prezzo dei carburanti è in aumento, con il diesel che a Parma si avvicina ai 2 euro e 50 centesimi al litro. Nonostante la proroga del decreto sulle accise decisa dal governo, i prezzi alla pompa continuano a salire, coinvolgendo sia la benzina che il diesel. La variazione si registra anche durante le festività pasquali, senza segnali di rallentamento.

I prezzi della benzina e soprattutto del diesel continuano a salire, anche durante le festività pasquali, nonostante la proroga del decreto accise da parte del governo. Per quanto riguarda Parma, nella giornata di oggi martedì 7 aprile, per la benzina si va da un minimo di poco meno di 1.7 euro ad un massimo di quasi 1.9 euro. Per il diesel, invece, si passa da un minino di 1.9 (1.919 in un distributore di strada dei Mercati) ad un massimo di 2.499 euro in un distributore di via San Leonardo. A livello nazionale nella giornata di lunedì 6 aprile, secondo i dati raccolti dall’Osservatorio sui prezzi del ministero delle Imprese, la benzina self costava in media 1. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Il prezzo dei carburanti continua a salire: il diesel sfiora i 2 euro al litro, male anche la benzinaOrmai ci siamo abituati a vedere il tabellone del distributore di turno con i prezzi che aumentano di giorno in giorno. Prezzi dei carburanti alle stelle: a Parma il diesel sfiora i 2.4 euro al litroIl prezzo dei diesel, a Parma, nella giornata di martedì 31 marzo, ha raggiunto la quota di 2 euro e 399 centesimi al litro. Temi più discussi: Prezzi dei carburanti alle stelle: a Parma il diesel sfiora i 2.4 euro al litro; Caro-carburanti: la mappa dei prezzi a Parma; Diesel alle stelle, solo nel 3% dei distributori è sotto ai 2 euro: la mappa dei prezzi in Emilia Romagna; Assorbito il taglio delle accise, solo il 3% dei distributori vende diesel al di sotto dei 2 euro. Caro carburanti non si ferma, media gasolio sopra picco del 19 marzo: prezzi benzina e dieselPrezzi dei carburanti ancora in aumento , fatta eccezione per Eni. In media nazionale, il diesel è tornato sopra il record dello scorso 19 marzo, alla vigilia del taglio dell’accisa, 'mangiandosi' dun ... adnkronos.com Carburanti, il governo proroga il taglio delle accise ma i prezzi continuano a salire – La mappa dei distributoriLo sconto sulle accise dei carburanti è quasi azzerato: in tre settimane il risparmio è passato in media da 12 a 6 centesimi al litro ... ilfattoquotidiano.it Gli appuntamenti di oggi, martedì 7 aprile, a Parma e provincia x.com Le novità del prossimo numero dell'inserto della Gazzetta di Parma dedicato alla salute - facebook.com facebook