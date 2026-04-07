Il potere silenzioso delle donne di Napoleone | convegno a Parma

A Parma si terrà un convegno dedicato alle donne delle corti napoleoniche, organizzato dall’associazione Napoleone e Elisa, proveniente da Parigi e dalla Toscana. L’evento si svolgerà tra mercoledì 8 e giovedì 9 aprile, con incontri e discussioni incentrate sulle figure femminili di quell’epoca. La manifestazione intende approfondire aspetti storici legati alle donne che hanno avuto un ruolo nelle corti dell’epoca napoleonica.

L’associazione Napoleone e Elisa: da Parigi alla Toscana organizza a Parma un convegno dedicato alle figure femminili delle corti napoleoniche tra mercoledì 8 e giovedì 9 aprile. L’iniziativa nasce dall’unione di sforzi tra l’ente organizzatore, il Museo Glauco Lombardi e il Centro documentazione Residenze Reali lombarde di Monza. Queste realtà collaborano per approfondire e valorizzare l’epoca di Napoleone, mettendo in comunicazione diverse prospettive e documenti storici. Il principale dell’evento sarà l’analisi del ruolo svolto dalle donne durante il periodo imperiale. Roberta Martinelli, che guida l’associazione Napoleone ed Elisa, ha spiegato che l’obiettivo è far emergere l’influenza femminile partendo dall’esperienza di Elisa Bonaparte Baciocchi, che tra il 1805 e il 1814 ha ricoperto il ruolo di Principessa di Lucca. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il potere silenzioso delle donne di Napoleone: convegno a Parma Comunicazione non verbale: il potere silenziosoUna serata dedicata alla comunicazione non verbale ha animato l’hotel Relax di San Benedetto del Tronto, dove il linguaggio silenzioso dell’immagine... Successo per il convegno sulla salute delle donne in Sant'IlarioL’evento nasce da un’idea del progetto “La Salute vien Mangiando”, promosso dalle dottoresse Laura Garnerone, Samanta Mazzocchi, Rosalia Sgorbati e...