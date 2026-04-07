Il petrolio sale ancora a Bruxelles al via i vertici con le associazioni di carburanti e gas e i governi

Da xml2.corriere.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Bruxelles si svolgono due incontri tra rappresentanti delle associazioni di carburanti e gas e i governi, uno dedicato al petrolio e al jet fuel e l’altro al gas. Il gruppo di coordinamento sul petrolio si riunisce nella mattinata, mentre quello sul gas è previsto per domani. Alla riunione partecipa anche il Ministero delle imprese e del made in Italy.

I prezzi del greggio sono nuovamente saliti ieri, martedì 7 aprile, dopo gli attacchi americani all’isola di Kharg — che secondo Teheran non hanno causato danni alle infrastrutture petrolifere — e le minacce dell’Iran di chiudere Bab el-Mandeb se Trump dovesse inasprire le tensioni in Medio Oriente una volta scaduto il termine delle 20 di ieri ora Usa (le 2 di stanotte in Italia). Dallo Stretto che collega il Mar Rosso con il golfo di Aden e quindi con il Mar Arabico transita fino al 12% del petrolio trasportato via mare. Un altro collo di bottiglia che rischia di essere bloccato, come Hormuz, a causa della guerra scatenata da Israele e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

il petrolio sale ancora a bruxelles al via i vertici con le associazioni di carburanti e gas e i governi
© Xml2.corriere.it - Il petrolio sale ancora, a Bruxelles al via i vertici con le associazioni di carburanti e gas e i governi

Energia, l’Ue teme carenze di gas e petrolio: chiesto ai governi più smartworking e meno viaggiLe conseguenze della guerra in Iran sui mercati dell’energia rischiano di andare oltre il semplice aumento dei prezzi.

L’Ue chiede ai governi di valutare meno viaggi in auto e più smart working: «Gas e petrolio a rischio stop, prepariamoci»Le conseguenze della guerra in Iran sui mercati energetici rischiano di non limitarsi esclusivamente a una questione di prezzi.

Si parla di: Fine guerra in Iran, i mercati ci credono: petrolio e gas in calo. Piazza Affari sale del 3,1 %, spread in discesa.

bruxelles il petrolio sale ancoraIl petrolio sale ancora, a Bruxelles al via i vertici con le associazioni di carburanti e gas e i governiOggi (8 aprile) si riunisce il gruppo di coordinamento su petrolio e jet fuel e domani quello sul gas, con la partecipazione del Mase. Venerdì nuova riunione della task force Ue sulla sicurezza energe ... corriere.it

bruxelles il petrolio sale ancoraPrezzo del petrolio sale ancora, Wti supera i 115 dollariIl prezzo del petrolio sale ancora con la tensione in Medio Oriente. Il Wti con consegna a maggio passa di mano a 115,57 dollari al barile con una crescita del 2,81% mentre il Brent con consegna a ... ansa.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.