Il petrolio sale ancora a Bruxelles al via i vertici con le associazioni di carburanti e gas e i governi

Oggi a Bruxelles si svolgono due incontri tra rappresentanti delle associazioni di carburanti e gas e i governi, uno dedicato al petrolio e al jet fuel e l’altro al gas. Il gruppo di coordinamento sul petrolio si riunisce nella mattinata, mentre quello sul gas è previsto per domani. Alla riunione partecipa anche il Ministero delle imprese e del made in Italy.

I prezzi del greggio sono nuovamente saliti ieri, martedì 7 aprile, dopo gli attacchi americani all’isola di Kharg — che secondo Teheran non hanno causato danni alle infrastrutture petrolifere — e le minacce dell’Iran di chiudere Bab el-Mandeb se Trump dovesse inasprire le tensioni in Medio Oriente una volta scaduto il termine delle 20 di ieri ora Usa (le 2 di stanotte in Italia). Dallo Stretto che collega il Mar Rosso con il golfo di Aden e quindi con il Mar Arabico transita fino al 12% del petrolio trasportato via mare. Un altro collo di bottiglia che rischia di essere bloccato, come Hormuz, a causa della guerra scatenata da Israele e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il petrolio sale ancora, a Bruxelles al via i vertici con le associazioni di carburanti e gas e i governi Energia, l’Ue teme carenze di gas e petrolio: chiesto ai governi più smartworking e meno viaggiLe conseguenze della guerra in Iran sui mercati dell’energia rischiano di andare oltre il semplice aumento dei prezzi. L’Ue chiede ai governi di valutare meno viaggi in auto e più smart working: «Gas e petrolio a rischio stop, prepariamoci»Le conseguenze della guerra in Iran sui mercati energetici rischiano di non limitarsi esclusivamente a una questione di prezzi. Si parla di: Fine guerra in Iran, i mercati ci credono: petrolio e gas in calo. Piazza Affari sale del 3,1 %, spread in discesa. Il petrolio sale ancora, a Bruxelles al via i vertici con le associazioni di carburanti e gas e i governiOggi (8 aprile) si riunisce il gruppo di coordinamento su petrolio e jet fuel e domani quello sul gas, con la partecipazione del Mase. Venerdì nuova riunione della task force Ue sulla sicurezza energe ... corriere.it Prezzo del petrolio sale ancora, Wti supera i 115 dollariIl prezzo del petrolio sale ancora con la tensione in Medio Oriente. Il Wti con consegna a maggio passa di mano a 115,57 dollari al barile con una crescita del 2,81% mentre il Brent con consegna a ... ansa.it