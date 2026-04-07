Il petrolio dopo Hormuz | come cambia la mappa delle rotte energetiche

Attualmente è in corso un'asta per il passaggio nello Stretto, con i paesi che desiderano attraversarlo che potrebbero dover pagare fino a due milioni di dollari per nave. Questa novità potrebbe influenzare le rotte energetiche mondiali, considerando la posizione strategica della zona e l'importanza del petrolio nel commercio globale. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni e cambiamenti nelle rotte di approvvigionamento energetico.

L’asta dello Stretto è in corso. I paesi “non ostili” devono pagare, pare, fino a due milioni di dollari a nave per passare. Magari pesando anche lo sconto “amicizia” nel listino criptato delle Guardie Rivoluzionarie. Se circa 140 navi al giorno versassero davvero tali importi, i ricavi annuali potrebbero superare i 100 miliardi di dollari, secondo la stima raccolta da fonti iraniane. Una nuova miniera per Teheran. Ma il grimaldello del pedaggio non sarà l’unico lasciapassare d’oro per Hormuz, su modello di Suez o Panama. Un vero codice dei ricatti, economici e non, si sta scrivendo ormai da giorni per il passaggio della sopravvivenza energetica di un pezzo di mondo dal Golfo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Il petrolio dopo Hormuz: come cambia la mappa delle rotte energetiche Chiuso lo Stretto di Hormuz: cresce la tensione su una delle rotte energetiche più importanti del mondoI Pasdaran iraniani hanno disposto la chiusura dello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici per il commercio globale di energia. Leggi anche: Hormuz nel mirino, petrolio e gas a rischio: lo shock energetico dal Golfo riapre la partita sulla sicurezza delle rotte globali LEVANTE 26.03.2026 La guerra ridisegna le rotte. Chi controllerà l'energia di domani Temi più discussi: Stretto di Hormuz chiuso, quali Paesi lo usano di più per acquistare gas e petrolio? DATI; Petrolio a 100 dollari secondo Goldman Sachs con chiusura dello Stretto di Hormuz; Stretto di Hormuz chiuso: shock petrolifero in vista?; Cosa significa per l'Europa la crisi dello Stretto di Hormuz?. Ora l'Iran permette ad alcune navi di passare lo Stretto di Hormuz, vale solo per 4 Paesi: cosa sta succedendo ai prezziI mercati reagiscono alle prime, buone ma precarie notizie, attenzione massima per petrolio e gas: la situazione ... today.it L’Iran chiude lo Stretto di Hormuz, petrolio sull’orlo di uno shock dopo gli attacchi Usa-Israele e la morte di KhameneiTeheran blocca il passaggio chiave del greggio mondiale. Usa: «Evitate il Golfo». Lunedì i mercati misureranno il rischio di un balzo fino a 100 dollari al barile, dallo Stretto passa un terzo delle e ... milanofinanza.it Guerra in Iran, le news di oggi in diretta. Hormuz potrebbe riaprire oggi - la Repubblica x.com Teheran respinge la riapertura dello Stretto di Hormuz senza garanzie di un accordo stabile. Proposta pakistana ancora in sospeso. facebook