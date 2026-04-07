Il settore del vino si trova ad affrontare un periodo di grande incertezza, con aumenti dei prezzi legati a conflitti internazionali e tensioni commerciali. Le guerre hanno causato rincari nelle materie prime e nei costi di produzione, influenzando il mercato globale. Per il 2026 si prevede un andamento difficile, con sfide legate sia ai costi che alla stabilità dei mercati di riferimento.

Rincari, guerre, incertezza sui mercati internazionali: il 2026 si preannuncia come uno degli anni più difficili per il settore vitivinicolo. Ma il Consorzio Vini Cortona Doc si presenta all’appuntamento di Vinitaly con una carta in più: la revisione del disciplinare, che punta a fare di Cortona il sinonimo di Syrah. A tracciare le prospettive è Stefano Amerighi, presidente del consorzio, reduce dal successo di Chianina e Syrah. "Ci muoviamo su uno scenario internazionale terribile, come mai forse era stato ultimamente — dice Amerighi — le guerre, l’inflazione, l’incertezza: questo è quello che giocherà di più su questo 2026. Il non sapere che cosa ci aspetta non nei prossimi mesi, ma proprio nelle prossime settimane". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il peso delle guerre sul vino: "Rincari e futuro incerto"

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