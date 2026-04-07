A tre settimane dalla scadenza per la presentazione delle liste per il consiglio comunale, il Partito Democratico si prepara a chiudere le contrattazioni interne, con l’obiettivo di individuare la candidatura più forte. Nel frattempo, il quadro politico si fa più complesso, con le forze in campo che cercano di equilibrare le proprie posizioni e le alleanze da consolidare prima dell’appuntamento. La situazione rimane in evoluzione, con i vari gruppi che definiscono le strategie finali.

Il quadro sta delineandosi. Mancano tre settimane scarse alla presentazione delle liste per il consiglio comunale. Il Pd presenterà la sua con un mix di equilibrio tra maggioranza e minoranza, nuove entrate e saluti a chi ha fatto più mandati. Ci siamo quasi. Poi ci sarà la lista del sindaco, fondamentalemente di natura civica. Queste due liste faranno parte del campo largo in cui confluiranno Casa Riformista-Orgoglio per Prato (la trasposizione pratese della lista Giani alle Regionali) con Rosanna Sciumbata capolista (ci sarà anche Roccangelo Tritto in rappresentanza di Casa Riformista), Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle. Tutte liste a sostegno del candidato sindaco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Pd chiude in settimana: "Puntiamo alla scelta più forte". Biffoter, scenario da equilibrare

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