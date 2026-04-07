Il padre di un ragazzo di 16 anni, rimasto vittima di un incidente stradale, ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da alcuni amici poco prima di mezzanotte, trovando il corpo del giovane a terra. Il ragazzo, appassionato di calcio, è tra le 27 persone decedute sulle strade italiane nel fine settimana, in un periodo che ha visto numerosi incidenti. La notizia ha suscitato sconcerto tra la comunità locale e le autorità.

«Ci hanno chiamato gli amici poco prima di mezzanotte, io e mia moglie ci siamo precipitati. Mattia era a terra, ferito. Volevo solo stringerlo. poi in ospedale ci ha lasciato», racconta al Corriere. Mattia Rizzetti, promessa del calcio, centravanti dell’Under 17 della Roma City Fc, era ormai arrivato a pochi metri dalla sua abitazione quando è stato travolto da un’auto in viale Ratto delle Sabine. Alla guida c’era un 19enne, alla guida della sua Peugeot 308, rimasto illeso. Lo schianto è stato sentito anche dagli amici da cui Mattia si era appena congedato. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale, mentre sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dell’impatto e sulla velocità del veicolo, e si attendono gli esiti dei test per verificare l’eventuale assunzione di alcol o droga da parte del conducente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il padre di Mattia Rizzetti, sedicenne investito e ucciso: «Ci hanno chiamato gli amici poco prima di mezzanotte. Era a terra. Volevo solo stringerlo»

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