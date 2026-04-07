Il nuoto come farmaco | il ruolo dei medici dello sport opportunità e limiti

Al congresso della Federazione Italiana Medico Sportiva si è parlato del nuoto come possibile strumento terapeutico. Durante l’evento, è stato illustrato come i medici dello sport valutino l’efficacia di questa attività per vari pazienti e quali siano i limiti di utilizzo. Sono stati presentati studi e casi clinici relativi all’impiego del nuoto come parte di programmi riabilitativi, con un focus sulle applicazioni pratiche e le considerazioni mediche coinvolte.

Negli ultimi anni, la medicina dello sport ha consolidato un concetto chiave: l’esercizio fisico può essere prescritto come un vero e proprio farmaco. Nei principali congressi scientifici, non da ultimo il 38° Congresso nazionale della Federazione Italiana Medico Sportiva, il tema della “prescrizione dell’attività fisica” è stato al centro del dibattito, soprattutto in relazione a healthspan e lifespan, ovvero qualità e durata della vita. In questo contesto, l’attività motoria diventa uno strumento fondamentale contro le malattie croniche non trasmissibili, come obesità e sovrappeso. Fra i relatori che hanno animato le 4 sessioni principali del congresso anche il Professor Marco Bonifazi, associato di Fisiologia all’Università degli Studi di Siena e coordinatore tecnico-scientifico della Federazione Italiana Nuoto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il nuoto come "farmaco": il ruolo dei medici dello sport, opportunità e limiti "Cattivi Maestri"arriva a Firenze: il docufilm sul ruolo educativo dello sport e la lotta agli abusiDopo l’anteprima mondiale alla 19ª edizione della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Special Screenings, Cattivi Maestri sbarca a Firenze. Insediato in Piemonte il nuovo Tavolo dello sport, Biongioanni: "Scriviamo insieme il futuro dello sport"L'assessore allo Sport della Regione Piemonte Paolo Bongioanni ha convocato e riunito lo scorso 15 gennaio, al Palazzo della Regione Piemonte, il...