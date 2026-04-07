Un rappresentante locale ha riferito di aver scritto tre volte al ministro competente riguardo ai lavori di ripristino della ex statale 3 bis, che collega Valsavignone e Canili di Verghereto. La strada presenta problemi di accesso e sicurezza, e le comunicazioni ufficiali sono state inviate per sollecitare interventi concreti. La questione riguarda il proseguimento degli interventi di manutenzione e riqualificazione della strada.

Lavori di ripristino della ex statale 3 bis fra Valsavignone e Canili di Verghereto verso un nuovo blocco? Sia chiaro: nessun problema per il cantiere che dal maggio dello scorso anno sta lavorando nel primo stralcio, quello da 5 milioni di euro che interessa un tratto di un chilometro e 200 metri; anzi, i lavori procedono così bene che entro al massimo giugno la ditta dovrebbe procedere con la consegna. E allora dove sta il problema? Dei 39 milioni complessivamente previsti sul piatto per un’operazione che non riguarda soltanto i poco più di cinque chilometri inagibili dal 1999 (ricordiamo il protocollo stipulato nel luglio del 2022 fra il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nodo lavori sulla ex statale 3 bis: "Ho scritto tre volte al ministro"

“Ho scritto al primo ministro coreano chiedendogli più concerti in Messico per i BTS”: la presidente Claudia Sheinbaum si mobilita per i fan disperatiStrano ma vero, ma addirittura anche la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha accolto la richiesta dei fan dei BTS di aumentare il numero dei...

Laura Pausini torna sul caso Grignani: “Gli ho scritto tante volte ma non risponde”A poche ore dall’uscita del nuovo album, Io canto 2, Laura Pausini replica per la prima volta alla polemica su Gianluca Grignani.

Temi più discussi: Il nodo lavori sulla ex statale 3 bis: Ho scritto tre volte al ministro; Firenze, tramvia per Rovezzano: mille giorni di cantieri, primi lavori già a luglio, il nodo Cure e un 2027 caldo; Nodo ferroviario di Genova: altri sei mesi di lavori e possibili disagi; Treni: lavori al nodo di Genova, sul sito di Assoutenti tutte le modifiche alla circolazione.

Traffico e incidenti, Pasquetta di code e rallentamenti sul nodo autostradale genoveseSull’A10, sempre per traffico intenso, coda tra il casello di Aeroporto e il bivio con l’A7 e tra Arenzano e il bivio con l'A26 e traffico rallentato tra il bivio della complanare di Savona e l'A26 ... ilsecoloxix.it

Firenze, tramvia per Rovezzano: mille giorni di cantieri, primi lavori già a luglio, il nodo Cure e un 2027 «caldo»La tratta dovrebbe essere ultimata ad aprile 2029 concludendo così la rete cittadina 24 anni dopo l’inizio della costruzione della T1 ... corrierefiorentino.corriere.it

Sopralluoghi del Capo della Protezione Civile Ciciliano tra frane e infrastrutture: ponte su Trigno nodo critico per viabilità. "Lavori vanno fatti presto, ma senza fretta”, trattandosi di opere complesse che richiedono interventi strutturali - facebook.com facebook

Treni, nel nodo di Genova lavori e modifiche alla circolazione sino a settembre: ecco le novità x.com