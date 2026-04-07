Il Monte Cecilia | storie di castelli e rilievi spiritualità e alchimia

Un gruppo di guide ambientali escursionistiche accompagna un’escursione sul Monte Cecilia, un rilievo collinare situato nella parte meridionale dei Colli Euganei. La visita comprende un percorso che attraversa aree con storia di castelli e punti di interesse spirituale e simbolico. Durante la giornata, vengono condivise informazioni sulla geografia del territorio e sui riferimenti culturali legati a questa zona.

Viandanti DiVersi, guide ambientali escursionistiche, conducono in un’escursione alla scoperta del Monte Cecilia, rilievo collinare nella parte sud dei Colli Euganei. Un vulcano spento dall’origine del tutto peculiare, che prende il nome da una nobile donna, che si narra fu causa di dispute amorose, ma anche politiche. Muovendoci tra natura e storia, si sveleranno così ai nostri passi e ai nostri occhi le molte storie di Baone, un tempo compreso nel feudo dei marchesi d’Este. Versi di antichi trovatori, stralci di romanzi moderni e leggende immortali ci accompagneranno alla scoperta di questo territorio, particolarissimo per vegetazione e dalla geologia spettacolare, dove i ruderi del castello, che era a guardia della città di Este, ci racconteranno di antiche memorie e di ricerche affascinanti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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