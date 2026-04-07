Il mito di Evita Perón rivive al KINò Campus tra teatro musica e riscatto sociale

Sabato 11 aprile alle 21:00 si terrà al KINò Campus di San Cesario sul Panaro lo spettacolo teatrale

Attraverso una narrazione emotiva e suggestiva, prende forma il ritratto di Evita: dalla povertà alle vette del potere, dalla fragilità personale alla forza carismatica che la rese punto di riferimento per milioni di persone. Non solo figura storica, ma presenza viva, capace ancora oggi di interrogare il nostro tempo. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro contemporaneo e per chi desidera vivere un'esperienza artistica capace di lasciare un segno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Echoes & memories: al Kinò Campus un viaggio musicale tra opera, musical e colonne sonoreSabato 7 marzo alle ore 21 il Kinò Campus di San Cesario sul Panaro ospita Echoes & Memories, uno spettacolo per voce e pianoforte che attraversa...

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Jennifer Lopez su Evita: Cantai con tutta l’anima, ma il ruolo fu di MadonnaUn sogno inseguito per anni alla fine si è trasformato in cocente delusione. Durante la presentazione a Los Angeles del nuovo film musicale Kiss of the Spider Woman, Jennifer Lopez ha rivelato con un ... gazzetta.it

Solo un rigore di Pessina evita una sconfitta a Catanzaro, avanti per primo con Pontisso: giornata negativa (Venezia, Frosinone e Palermo hanno invece tutte vinto). Espulsi Cutrone e Keita Baldè, il Monza adesso è terzo in classifica - facebook.com facebook

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