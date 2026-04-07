Il Millwall commette un errore mentre il Leicester non riesce a uscire dalla zona retrocessione

Il Millwall ha commesso un errore durante la partita, mentre il Leicester non è riuscito a uscire dalla zona retrocessione. La sfida tra le due squadre si è conclusa con queste dinamiche, influenzando la classifica di entrambe le formazioni. La partita si è svolta nel pomeriggio di oggi, portando aggiornamenti sulla posizione delle squadre in classifica. La situazione rimane complessa per il Leicester, che continua a lottare per migliorare la propria posizione.

2026-04-06 18:59:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: C’era un programma completo di partite di campionato il lunedì di Pasquetta mentre le squadre continuavano a cercare di ottenere la promozione in Premier League o sopravvivere al calo. Gli inseguitori in testa alla classifica Millwall e Ipswich erano entrambi in azione negli scontri pomeridiani, mentre era in programma anche una grande partita in fondo alla classifica tra Portsmouth e Oxford. Anche Leicester, West Brom e Blackburn speravano di rafforzare la loro offerta di sopravvivenza. Lunedì potrai seguire il meglio dell’azione, nonché l’elenco completo dei risultati, di tutte le partite di seconda divisione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Mancuso allo scadere: il Mantova batte 2-1 il Bari e si tira fuori dalla zona retrocessioneMantova, 7 febbraio 2026 – Un gol allo scadere del recupero di Mancuso, a lungo inseguito dai Galletti nel mercato di gennaio, fa esplodere di gioia... Leggi anche: Colpaccio sul parquet di Montespertoli: la Life365.eu torna dalla Toscana fuori dalla zona retrocessione