Il maso divorato dalle fiamme | Vedevamo il fuoco anche da grande distanza

Lunedì 6 aprile, poco dopo le 19, un incendio ha coinvolto un maso in Alto Adige. Le fiamme si sono propagate rapidamente, visibili anche a distanza, e hanno causato ingenti danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno operato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l'incendio ha provocato la distruzione di parte dell’edificio.

Una Pasquetta di fuoco e fiamme quella che si è vissuta ieri, lunedì 6 aprile, poco dopo le 19 in Alto Adige. Più precisamente in località Pramperch, a La Valle, dove si è verificato un incendio di ingenti dimensioni a un maso. “All’arrivo delle prime squadre, il maso era già completamente avvolto dalle fiamme, con colonne di fuoco visibili a grande distanza” fanno sapere i vigili del fuoco intervenuti. Oltre al corpo di La Valle, erano presenti anche i volontari di Badia, San Vigilio, San Martino in Badia, Longiarù, Marebbe, Rina, La Villa, San Cassiano e Brunico, così come la centrale operativa distrettuale, le forze dell’ordine e i sanitari. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Furgone divorato dalle fiamme, intervento dei Vigili del fuoco Maso in fiamme, vigili del fuoco in azione per domare l’incendioLe fiamme che divampano sul tetto del maso, rischiando di invadere l’intera struttura.