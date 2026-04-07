Il cantiere del nuovo liceo Raffaello è in fase avanzata dopo due anni di lavori. Il giornale ha visitato l’interno dell'edificio, che si sta delineando come una struttura moderna e innovativa. I lavori sono previsti per concludersi nei prossimi mesi, portando a termine la trasformazione della scuola, costruita sulle macerie della precedente struttura. La costruzione rappresenta un esempio di tecnologia edilizia all’avanguardia applicata a un progetto scolastico.

A che punto è il cantiere del futuro liceo Raffaello? Il Carlino è entrato nel cuore dell’edifico, dove da due anni fervono i lavori che in alcuni mesi porteranno alla conclusione della nuova scuola, risorta sulle ceneri della precedente. Abbiamo seguito gli uomini della Provincia durante un sopralluogo al cantiere, che è a buon punto: "Non è finito solo lo scheletro – spiega il presidente Giuseppe Paolini – ma già alcuni impianti sono stati fatti e altri sono in corso: ad esempio quello fotovoltaico da 80 kW già montato nel tetto, che coprirà quasi tutto il fabbisogno di energia, ma anche gli infissi ad alte prestazioni, il riscaldamento tutto elettrico a pompa di calore (che sarà a pavimento in tutte le aule e a soffitto nei laboratori), il trattamento d’aria e il cappotto esterno per un alto grado di isolamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Liceo Raffaello è a buon punto. Un gioiello della tecnologia edilizia

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La classe 4 C del liceo linguistico Raffaello di Urbino in visita alla Sezione di Archivio di Stato con il prof. Caffari per un approfondimento su alcuni documenti significativi della storia cittadina: dall'archivio notarile alle Irab, alle foto del Gruppo universitario fas - facebook.com facebook