Il Kazakistan sposa la grande musica al Teatro Palladium

Al Teatro Palladium si è tenuto un concerto della Kazakh State Symphony Orchestra, diretta dalla violinista Aiman Mussakhajayeva. L’evento ha visto l’orchestra esibirsi in una serata dedicata alla grande musica, con un repertorio che ha coinvolto il pubblico presente. La direzione della Mussakhajayeva ha accompagnato l’esecuzione di brani riconosciuti a livello internazionale, offrendo un momento di musica dal vivo di forte impatto.

Cosa: Il concerto della Kazakh State Symphony Orchestra, guidata dalla celebre violinista Aiman Mussakhajayeva. Dove e Quando: Al Teatro Palladium di Roma (Piazza Bartolomeo Romano, 8), domenica 19 aprile 2026 alle ore 18:30. Perché: Un’occasione rara per ascoltare una delle istituzioni musicali più prestigiose dell’Asia Centrale impegnata in un repertorio che unisce capolavori barocchi, romanticismo e virtuosismo moderno. Il prossimo 19 aprile, il Teatro Palladium di Roma si trasformerà in un ponte culturale tra l’Italia e l’Asia Centrale, ospitando il prestigioso concerto della Kazakh State Symphony Orchestra. Questa data romana si inserisce nell’importante tour internazionale 2026 della compagine kazaka, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi della stagione per gli amanti della musica colta. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Il Kazakistan sposa la grande musica al Teatro Palladium La musica strumentale italiana tra Sette e Ottocento al PalladiumCosa: Un concerto e incontro musicologico dedicato a opere strumentali inedite del tardo Settecento e primo Ottocento. Leggi anche: La grande musica brasiliana al teatro Spina