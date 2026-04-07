Il governo spagnolo e quello basco sono in disaccordo riguardo alla richiesta di esposizione temporanea del dipinto più famoso di Picasso al Museo Guggenheim di Bilbao. La richiesta è stata avanzata da parte delle autorità basche, ma ha sollevato opposizioni da parte del governo centrale, che ha espresso opposizione alla proposta. La disputa si concentra sulla gestione e sulla collocazione del quadro, che rappresenta un simbolo importante per entrambe le parti.

La richiesta di esporre temporaneamente il più famoso quadro di Picasso al Guggenheim di Bilbao ha provocato un caso politico Da un paio di settimane “Guernica”, il dipinto più celebre di Pablo Picasso, è finito al centro di un caso politico in Spagna. Il lehendakari (governatore) dei Paesi Baschi Imanol Pradales ha chiesto al governo spagnolo di poterlo esporre al museo Guggenheim di Bilbao per un periodo di 9 mesi. Il ministro della Cultura spagnolo Ernest Urtasun però ha fatto intendere che non succederà, perché l’opera è già gravemente danneggiata e spostarla dal museo Reina Sofía di Madrid, il luogo in cui è esposta dal 1992, potrebbe rovinarla in modo irrimediabile. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il governo spagnolo e quello basco litigano su “Guernica”

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Temi più discussi: Guernica di Picasso al centro di uno scontro politico in Spagna; Bilbao chiede Guernica, ma Madrid rifiuta il prestito: polemica sul capolavoro di Picasso; Guernica conteso: il Reina Sofia di Madrid rifiuta di prestare l’opera al Guggenheim di Bilbao; Per la prima volta dopo quasi 40 anni, Guernica di Picasso potrebbe lasciare Madrid.

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A Madrid, nella Spagna socialista di Sanchez. Ritrovarsi dentro Guernica, tra le sue scale di grigi, dinanzi al manifesto contro le guerre piu' potente mai visto e vissuto prima, e' un'emozione unica per una storia che purtroppo non ha tempo! @inprimopiano - facebook.com facebook

"Avete fatto voi questo orrore, maestro" chiese un ufficiale nazista. "No, l'avete fatto voi" rispose Pablo Picasso. Sofferenza umana. Deformazione dei corpi. Osservare la Guernica è emotivamente devastante. È un'opera d'arte che ti entra nel cuore e nella me x.com