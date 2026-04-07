Il giudice sportivo ha inflitto al Milan una multa di 25 mila euro, dopo la partita disputata a Napoli. La decisione è stata presa a causa di ritardi nell’inizio della gara e di comportamenti ripetuti che hanno portato alla sanzione. La società non ha rispettato le tempistiche previste e si è resa protagonista di un episodio di recidiva, che ha portato alla decisione del massimo organo disciplinare.

Nuova multa per il Milan. Dopo la gara del 'Maradona' contro il Napoli, il Giudice Sportivo ha inflitto al club rossonero una multa da 25 mila euro per aver provocato il ritardato avvio sia del primo sia del secondo tempo. Una sanzione che si inserisce in una serie di episodi analoghi già registrati nel corso della stagione. Nel dettaglio, il provvedimento parla di “ritardo di due minuti dell’inizio della gara e di tre minuti nel corso del secondo tempo”, con l’aggravante della “recidiva reiterata continuata”. Multa più lieve per il Napoli, punito con 3 mila euro per il ritardo relativo alla prima frazione. Non si tratta di un caso isolato: dall’inizio del campionato il Milan ha già accumulato 132 mila euro di sanzioni per ritardi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il giudice sportivo ha deciso: altri 25 mila euro di multa per il Milan. Ecco il motivo

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