Il giorno in cui un raggio cosmico ha aiutato uno speedrunner | il glitch impossibile di Super Mario 64
Nel 2013, durante una sessione di velocità nel gioco Super Mario 64, si è verificato un evento singolare che ha influenzato il funzionamento della console. Un raggio cosmico ha colpito la memoria della macchina, causando un glitch che ha permesso di compiere un'azione normalmente impossibile nel gioco. Questo episodio ha attirato l'attenzione di appassionati e ricercatori, che hanno analizzato la singolarità tecnica avvenuta in quel momento.
Nel 2013 una speedrun di Super Mario 64 è stata alterata da un evento rarissimo: un raggio cosmico ha modificato la memoria della console. Chi segue le speedrun (modalità di gioco in cui un videogiocatore deve provare a terminare il gioco il più veloce possibile) sa che una parte del risultato dipende anche dalla fortuna. Movimenti perfetti, traiettorie ottimizzate e glitch studiati per anni convivono sempre con una piccola componente imprevedibile. Ma c’è un limite. O almeno, si pensava ci fosse. Nel 2013, durante una run da 70 stelle (non stiamo a qui a spiegare la categorizzazione delle varie run, ché parliamo di roba davvero farraginosa) uno speedrunner noto come DOTATeabag si trovava nel livello Tick Tock Clock di Super Mario 64. 🔗 Leggi su Esports247.it
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