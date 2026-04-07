Il giorno in cui un raggio cosmico ha aiutato uno speedrunner | il glitch impossibile di Super Mario 64

Nel 2013, durante una sessione di velocità nel gioco Super Mario 64, si è verificato un evento singolare che ha influenzato il funzionamento della console. Un raggio cosmico ha colpito la memoria della macchina, causando un glitch che ha permesso di compiere un'azione normalmente impossibile nel gioco. Questo episodio ha attirato l'attenzione di appassionati e ricercatori, che hanno analizzato la singolarità tecnica avvenuta in quel momento.