In un episodio recente, le autorità hanno indagato su un settore che gestisce servizi di archiviazione dati online, concentrandosi sulle pratiche di una delle principali aziende del settore. L'attenzione si concentra su possibili violazioni di norme sulla sicurezza e sulla gestione dei dati degli utenti. Le verifiche sono partite dopo alcune segnalazioni di malfunzionamenti e sospetti di pratiche non trasparenti. La questione riguarda anche le modalità con cui vengono trattati i dati sensibili e la conformità alle leggi vigenti.

Il cloud ha sempre avuto qualcosa di etereo, raccontato come una nuvola vera: intangibile, leggera, astratta. Una cosa che sta sopra le nostre teste, lontana dal traffico, dalla polvere e dalle lamiere. Poi su un sito AWS (Amazon) negli Emirati è oggetto di un attacco, un incendio, problemi di alimentazione e connettività, e la metafora si sbriciola. La nuvola torna a terra e scopriamo che ha muri, cavi, gruppi di continuità, recinzioni, coordinate e, soprattutto, che può essere colpita. L’episodio meglio documentato è quello del 1° marzo 2026, con infrastrutture di Amazon Web Services colpite o danneggiate tra Emirati Arabi Uniti e Bahrain. Non è un dettaglio tecnico, né una nota di colore per specialisti, ma un momento di comprensione. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il giorno in cui il cloud è sceso a terra: AWS nel mirino e la fine dell’illusione digitale

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