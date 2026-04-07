Il futuro è a chilometro zero Ma l’Italia non è pronta

Il futuro si presenta sempre più orientato verso il consumo locale e sostenibile, con un'attenzione crescente al tema del chilometro zero. Tuttavia, le infrastrutture e le reti di distribuzione in molte parti del Paese non sono ancora adeguate per sostenere questa transizione. La crisi energetica in corso ha riacceso il dibattito sulla capacità di adattarsi a modelli di approvvigionamento più sostenibili, evidenziando le difficoltà di una preparazione ancora limitata.

Roma, 7 aprile 2026 – La crisi energetica riporta al centro una domanda rimossa per anni: ha ancora senso spostare ogni giorno milioni di persone per attività che potrebbero svolgersi da remoto, almeno in parte? In Europa il lavoro agile cresce e il pendolarismo resta uno dei principali motori del traffico. In Italia, invece, il dibattito politico continua a trattare smart working e didattica a distanza come parentesi da chiudere, non come strumenti da ripensare. L’emergenza in corso sta rendendo evidente ciò che avrebbe dovuto essere chiaro già da tempo: il futuro del lavoro, della formazione e di una parte dei servizi sarà sempre più “a chilometro zero”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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