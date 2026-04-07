Il finale di Something Terrible Is About to Happen è stato descritto come molto disturbante. Chi ha assistito alla conclusione del film ha trovato difficile dormire. L’ultima scena ha lasciato molti con sensazioni di inquietudine. Chi, invece, non si è lasciato sconvolgere, è considerato fortunato e circondato da persone che lo amano sinceramente.

Se il finale di Something Terrible Is About to Happen non vi ha scioccato, siete fortunati e state con qualcuno che vi vuole davvero bene con tutto il cuore. Il motivo è presto detto: questa nuova serie di horror psicologico Netflix prodotta dai fratelli Duffer ti obbliga ad affrontare una domanda piuttosto scomoda, un po' come fa al cinema il film The Drama con Zendaya e Robert Pattinson. Lì, la questione è più legata al perdono, ma qui la domanda è cosa succederebbe se la tua sopravvivenza dipendesse letteralmente dal fatto di sposare o meno il vero amore della tua vita. In che senso? Beh, tutto inizia bene per i protagonisti di questa storia, Nicky (Adam DiMarco) e Rachel (Camila Morrone), due fidanzati che stanno per sposarsi, ma con l'avvicinarsi della data, devono fare i conti con dei dubbi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il finale di Something Terrible Is About to Happen è di quelli che levano il sonno, ma andare a un matrimonio

Something Very Bad is Going to Happen. Che paura il matrimonio!Giusto per mettere subito le carte sul tavolo: io viaggio per i 44 anni, non ho figli, non sono mai stato sposato, e non ci sono mai andato granché...

“Non andare a mangiare nei ristoranti che vedete su Instagram e neanche in quelli che hanno la fila per entrare. Ci vorrebbero delle telecamere per quello che accade nelle cucine”: parla Slutty CheffNelle foto della sua pagina Instagram pone sempre l’immagine di un hamburger per coprirsi il viso.

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Something Very Bad Is Going to Happen è una serie di genere horror, disponibile su Netflix dal 26 marzo, creata da Haley Z e i fratelli Duffer. Ecco la nostra recensione. La storia segue Rachel (Camila Morrone) e Nicky (Adam DiMarco), una coppia in procinto - facebook.com facebook

Something Very Bad is Going to Happen, recensione: una serie che vive di atmosfera e sorprese x.com