Il figlio di Patrizia Mirigliani e quel post preoccupante sui social | Non volevo ammazzarmi stavo male

Dopo un post su Instagram che aveva suscitato preoccupazioni, Nicola Pisu torna in televisione per chiarire quanto scritto. Nel messaggio pubblicato nel settembre 2025, aveva scritto di voler lasciare questa vita, ma ora spiega le circostanze che lo hanno portato a quel momento. La sua presenza in tv mira a fare chiarezza sulla sua situazione e sulle parole usate sui social.

A distanza di mesi da quel post che aveva fatto temere il peggio, Nicola Pisu torna in TV per fare chiarezza e spiega l’origine della drammatica Instagram story pubblicata nel settembre 2025, in cui scriveva: "Lasciare questa vita è la cosa migliore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Le parole di Patrizia Mirigliani riportano il dibattito su un piano di verità, lontano da ipocrisie e scorciatoie ideologiche. Miss Italia non è mai stato solo un concorso di bellezza, ma una piattaforma concreta di crescita, opportunità e affermazione per migliaia di r - facebook.com facebook