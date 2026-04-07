Il dramma di Ostia l’allenatore ricorda Sofia | Era la nostra campionessa

Il 7 aprile 2026, Ostia si trova a fare i conti con un lutto che riguarda una giovane atleta scomparsa. L’allenatore, in un ricordo commosso, ha ricordato Sofia come la sua campionessa, sottolineando il ruolo importante che aveva nella squadra. La comunità si stringe attorno ai familiari della ragazza, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulle cause della morte. La notizia ha suscitato grande tristezza tra amici e sportivi locali.

Ostia, 7 aprile 2026 – Dopo l’incredulità è il momento del dolore e dei ricordi a Maddaloni (Caserta) per la morte della 15enne Sofia Di Vico ( leggi qui ), la cestista deceduta dopo una cena con le compagne nel ristorante di un camping di Ostia dove alloggiava con la Union Basket di Maddaloni per partecipare al torneo “Mare di Roma Trophy in Pink”. La ragazza apparteneva a una famiglia molto conosciuta a Maddaloni: papà commercialista, madre fisioterapista, legatissimi a Sofia, unica figlia. Giovanni Monda, responsabile tecnico del club, allenava Sofia da quando aveva 11 anni, era lì quando si è sentita male. Con le altre compagne di squadra della 15enne, tutte sotto choc, ha fatto ritorno a Maddaloni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Sofia Di Vico, ora si indaga sul piatto della cena nel camping di Ostia: ‘Era la nostra campionessa’Il caso di Sofia e cosa emerge dopo la tragedia Non è più solo il racconto di una tragedia.

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Temi più discussi: Ostia, malore dopo la cena con amici: morta giovane giocatrice di basket. Indagine per omicidio colposo; Sofia Di Vico, chi era la 15enne morta a Ostia: il torneo di basket, l'allergia al latte e il malore; Morte di Sofia Di Vico: lunedì i funerali a Maddaloni; Dramma a Ostia, 15enne morta dopo cena con amici in un locale: si indaga per omicidio colposo.

Il dramma di Ostia, l’allenatore ricorda Sofia: Era la nostra campionessaOstia, 7 aprile 2026 – Dopo l’incredulità è il momento del dolore e dei ricordi a Maddaloni (Caserta) per la morte della 15enne Sofia Di Vico ( leggi qui ), la cestista deceduta dopo una cena con le c ... ilfaroonline.it

Sofia Di Vico morta a Ostia, il coach: «Il papà la seguiva sempre in trasferta. Ha provato a salvarla disperatamente»«Il papà Fabio non si perdeva una trasferta, accompagnava sempre Sofia. Ieri sera è stato il primo a tentare di salvarla, non c’è nemmeno bisogno di dirlo. ilmattino.it

Proseguono le indagini sul decesso della giovane giocatrice di pallacanestro di Maddaloni stroncata a Ostia da uno shock allergico - facebook.com facebook

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