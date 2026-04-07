Il dramma di Graziella Nannavecchia | morta a 43 anni dopo aver perso i gemelli che aspettava

Una donna di 43 anni, residente in una città del sud Italia, è deceduta a causa di complicanze durante la gravidanza. La donna aveva perso i gemelli che aspettava poco prima di morire. La notizia è stata diffusa dalle autorità sanitarie locali, che stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso. La vicenda ha suscitato attenzione tra la comunità e le istituzioni.

Bari, 7 aprile 2026 – Prima ha perso i due gemelli che aspettava, poi la vita per complicanze sopraggiunte durante la gravidanza. Quella che doveva essere una dolce attesa ha avuto il più tragico degli epiloghi per Graziella Nannavecchia, insegnante di 43 anni originaria di Ceglie Messapica (Brindisi). La donna, incinta di quattro mesi, era ricoverata all’ ospedale Di Venere di Bari, riconosciuto come centro d'eccellenza per gravidanze complesse soprattutto per il nuovo reparto di Medicina fetale, abilitato alle attività di monitoraggio avanzato. Qui era stata sottoposta a un primo intervento di chirurgia che, inizialmente, sembrava aver risolto i problemi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il dramma di Graziella Nannavecchia: morta a 43 anni dopo aver perso i gemelli che aspettava Leggi anche: Graziella muore a 43 anni dopo un intervento in ospedale: era incinta di due gemelli Leggi anche: Caduta nel pozzetto aperto dai ladri: Graziella è morta a 68 anni dopo un’agonia lunga un mese Temi più discussi: Incinta di due gemelli perde la vita in ospedale: dramma al Di Venere; Ricoverata al Di Venere per complicazioni durante la gravidanza: muore donna incinta di due gemelli; Morta Graziella Nannavecchia: addio ad un'anima generosa che ha speso la sua vita per gli altri. Graziella Nannavecchia, morta a 43 anni dopo aver perso i gemelli: il dramma di PasquettaUna donna di 43 anni è morta la mattina di lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta all'ospedale Di Venere di Bari, dopo aver perso il giorno prima i due ... ilmattino.it Bari, muore insegnante incinta al quarto mese: Graziella Nannavecchia aspettava due gemelliTragedia all’ospedale Di Venere dove la donna di 43 anni di Ceglie Messapica (Brindisi) era ricoverata per le complicazioni della gravidanza e aveva subito un ... bari.repubblica.it Graziella Nannavecchia, morta a 43 anni dopo aver perso i gemelli: il dramma di Pasquetta in provincia di Brindisi - facebook.com facebook Muore a 43 anni incinta di due gemelli: lutto in Puglia per Graziella Nannavecchia x.com