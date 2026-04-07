Un nuovo dossier riguardante Baggio è stato reso noto e presenta un’interlinea molto ampia. La testata

"Cronache di spogliatoio" ne ha parlato con l'ex agente di Baggio, che ha fornito qualche dettaglio in più senza però mostrare granché del contenuto Nella tarda serata di lunedì il media sportivo Cronache di spogliatoio ha parlato di Rinnovare il futuro, il documento anche noto come “dossier Baggio” con Vittorio Petrone, che fu agente dell’ex calciatore Roberto Baggio, che con Baggio se ne occupò. Durante una puntata del videopocast L’ascia raddoppia, Petrone ha parlato a lungo del documento, che è stato sfogliato ma non letto nel dettaglio. È comunque arrivata qualche informazione in più sul documento, che Baggio aveva preparato nel 2011 per rinnovare il calcio italiano, ma che la Federcalcio non ha mai attuato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il dossier Baggio esiste e ha un’interlinea molto ampia

Novecento pagine per rilanciare il calcio italiano: che fine ha fatto il dossier di Baggio mai considerato e cosa prevedeva24 giugno 2010: l’Italia perde 3-2 contro la Slovacchia nell’ultima partita del girone del Mondiale in Sudafrica e viene eliminata.

Il leggendario dossier BaggioPresentato nel 2011 e lungo 900 pagine, “Rinnovare il Futuro” puntava a rinnovare il calcio italiano, ma non sappiamo dirvi cosa contenesse Nel...

Temi più discussi: Novecento pagine ignorate: cosa conteneva il dossier di Baggio per salvare il calcio; Cosa c'era in quelle 900 pagine che Roberto Baggio aveva regalato all'Italia ma che nessuno ha mai letto per davvero; L’Italia fuori dai Mondiali, il piano Baggio e un sistema calcio che odora di vecchio; Cosa c'era nel dossier Baggio di 900 pagine, il documento per salvare il calcio italiano: vivai, scouting, tecnici, centri federali e big data.

Il dossier Baggio: la rivoluzione mancata che poteva cambiare il calcio italianoDal talento nei vivai allo scouting nazionale: cosa prevedeva il dossier di Roberto Baggio, perché fu ignorato dalla FIGC? sportfair.it

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Cronache di spogliatoio. . Il Dossier Baggio risale al 2011: sarebbe attuabile ancora oggi Ne abbiamo parlato insieme a uno degli autori: Vittorio Petrone. Vi aspettiamo in diretta sul nostro canale YouTube! #cronachedispogliatoio - facebook.com facebook