Il dj parigino Notre Dame ospite speciale al Peter Pan per il party ufficiale del Mir

Lunedì 13 aprile, il Peter Pan Club sarà teatro del party ufficiale del Mir (Multimedia Integration Expo). La serata vedrà la partecipazione di Notre Dame, un dj parigino, accompagnato dalle esibizioni di Mappa e Zøedïac. L'evento si svolgerà nelle sale del locale, con musica dal vivo e DJ set. L’appuntamento è aperto al pubblico e rappresenta uno dei momenti clou della manifestazione.

Lunedì 13 aprile, il Peter Pan Club ospiterà il party ufficiale del Mir (Multimedia integration expo), con la musica di Notre Dame, Mappa e Zøedïac. Da domenica 12 a martedì 14 aprile torna infatti a Rimini Expo Center il Mir, punto di riferimento dedicati alle tecnologie e ai servizi audio, video e luce, e nel quale spicca la quarta edizione di Mir Club, la più importante fiera italiana dedicata alla dj culture e alla tecnologia per dj, grazie anche al contributo di Dj Mag Italia. Per il dj e producer parigino Notre Dame il 2026 si prospetta come il miglior anno della sua carriera; un anno che è iniziato con il suo debutto nel programma... 🔗 Leggi su Riminitoday.it MIR 2026, a Rimini torna MIR Club: tre giorni tra DJ cultureRimini si prepara ad accogliere una nuova edizione di MIR – Multimedia Integration Expo, in programma dal 12 al 14 aprile 2026. Guè super guest del weekend pasquale al Peter Pan. Torna anche il VidaLocaPer il fine settimana di Pasqua il punto di riferimento è il Peter Pan Club di Misano Adriatico. Argomenti più discussi: 60 seconds with Notre Dame; Peter Pan Club di Misano Adriatico: Pasqua 2026 con VidaLoca e Guè. Notre-Dame: tutto quello che c'è da sapere sulla imminente riapertura della cattedraleL'incendio dell'aprile 2019, che ha quasi distrutto Notre-Dame de Paris, ha suscitato un'ondata di emozione in tutto il pianeta. A distanza di cinque anni la celebre cattedrale - che lo storico ... nationalgeographic.it Notre-Dame, il caso delle 16 statue rimosse poco prima del rogo. «Vegliavano su Parigi»L'ironia della sorte, molto spesso, sa essere terribilmente crudele. Nell'incendio che sta distruggendo la cattedrale di Notre-Dame a Parigi c'è una notizia che lascia sconvolti. A ridosso della ... ilgazzettino.it Notre Dame de Paris Mi perdo di continuo nella storia Leggere Hugo è sempre una sfida Lo leggo a piccole dosi, prima o poi lo finirò - facebook.com facebook