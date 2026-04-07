Il dibattito politico si concentra in modo particolare sulle ipotesi primarie, con un confronto tra le diverse forze che si svolge in un clima di tensione interna. La questione delle candidature rimane centrale, mentre le discussioni si susseguono senza una chiara direzione. Nel frattempo, le attività politiche continuano a essere influenzate dai recenti eventi legati al referendum e alle dinamiche interne ai partiti.

Roma, 7 aprile 2026 –?Dopo il referendum e in un contesto politico attraversato da tensioni interne e scenari internazionali sempre più complessi, il senatore del Partito Democratico Filippo Sensi analizza la tenuta del governo guidato da Giorgia Meloni e le prospettive per maggioranza e opposizione. Tra un equilibrio più fragile, la necessità di ridefinire le priorità e un centrosinistra ancora alla ricerca di una sintesi politica, il quadro che emerge resta incerto e in continua evoluzione. Senatore Sensi, alla luce di quanto sta accadendo anche sul piano internazionale, il governo riuscirà a concludere la legislatura? “L’intenzione della presidente del Consiglio è chiaramente quella di andare avanti, lo ha ribadito anche prima del referendum. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il dem Sensi e l’ipotesi primarie: “Dibattito lunare, prima tutto il resto”

Il Napoli ha vinto 1-0 senza concedere un tiro in porta. Il resto è dibattito lunare di estetica sui socialI tre punti, tutto il resto è lunare La vittoria del Napoli a Cagliari, 1-0 con gol di McTominay dopo un minuto di gioco, ha riacceso il dibattito...

Il caso Viareggio. Lo tsunami Baccelli agita le primarie demIl centrosinistra verso un crinale dove le primarie sembrano somigliare a una lotta fratricida.

Si parla di: Il dem Sensi e l’ipotesi primarie: Dibattito lunare, prima tutto il resto; Il Pd attacca Conte sulla leadership, lui rilancia primarie ampie. Ipotesi voto online: Schlein apre a un incontro tra i leader.