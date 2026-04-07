Il comune in Brianza dove i gatti randagi sono una risorsa preziosa

In un Comune della Brianza, i gatti randagi sono stati riconosciuti come una risorsa preziosa per la comunità. La loro presenza viene vista come parte integrante del territorio e contribuisce a mantenere l’equilibrio dell’ecosistema locale. La tutela di questi animali viene valorizzata accanto alle iniziative di benessere generale degli animali. La loro presenza è stata oggetto di attenzione e di discussione pubblica da parte delle autorità comunali.

I gatti randagi considerati una "risorsa preziosa" per tutti. Importante quanto la tutela (in generale) del benessere di tutti gli animali. I dati dell'attività svolta da Enpa Monza e Brianza sul territorio di Giussano confermano l'efficacia di un sistema strutturato di tutela animale, fondato su interventi tempestivi, gestione qualificata e una solida collaborazione istituzionale che può essere preso da esempio. Anche nel 2025 nel comune brianzolo il contrasto al randagismo e a ogni forma di maltrattamento animale sono state infatti preminenti. Il Comune di Giussano è infatti convenzionato con il parco canile di Monza, struttura di proprietà del Comune di Monza e gestita da Enpa, che rappresenta un presidio fondamentale per il recupero e la custodia degli animali rinvenuti a Giussano. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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