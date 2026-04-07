Il centrosinistra ora si trova in un momento decisivo | servono figure credibili non un altro logoramento

Da ilfattoquotidiano.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la recente vittoria al referendum, che ha mostrato come la partecipazione possa ancora coinvolgere una parte importante della popolazione, il centrosinistra affronta un momento cruciale. Ora è necessario presentare figure credibili e affidabili, evitando ulteriori divisioni o logoramenti interni. La sfida consiste nel trovare leader che possano rappresentare efficacemente le istanze del partito e della società, mantenendo una coesione nel percorso futuro.

di Nicolantonio Agostini Dopo la vittoria al recente referendum, che ha dimostrato come la partecipazione e la chiarezza possano ancora mobilitare una parte significativa del Paese, il centrosinistra si trova davanti a un passaggio decisivo. Proprio per questo, preoccupa la direzione che sembra emergere nelle intenzioni politiche degli ultimi giorni. Il punto non è solo chi guiderà la coalizione alle elezioni del 2027, ma come si arriva a quella scelta. Prima ancora di individuare un leader, occorre dimostrare di saper scegliere bene. Ed è qui che emergono le criticità. In diverse realtà territoriali si sono viste candidature percepite come espressione del passato, incapaci di intercettare una reale domanda di cambiamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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