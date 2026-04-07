Oggi alle 16, l’aula della Camera dei Deputati discuterà il caso Sigonella. La discussione si svolgerà durante l’appuntamento in Parlamento con la difesa del ministro della Difesa, che ha affermato che i patti sono stati rispettati. La seduta si concentra sulle questioni legate alla gestione e alle decisioni riguardanti la base militare. La discussione si svolge in un momento di attenzione politica su questo tema.

Il caso Sigonella atterra in Parlamento. Aula di Montecitorio, ore 16. È l’appuntamento cerchiato in agenda per l’arringa, questo pomeriggio, del ministro della Difesa Guido Crosetto. Oggetto: il no pronunciato dal governo italiano alla controparte americana per l’uso della base militare in Sicilia nell’ambito della guerra in Iran. Le opposizioni chiedono al ministro di Fratelli d’Italia di chiarire i termini dell’operazione. Parliamo del pollice verso dei militari italiani all’Aeronautica Usa, una settimana fa, che ha impedito a due bombardieri diretti in Iran di fare scalo a Sigonella. Il centrosinistra vuole vederci chiaro e pressa il governo per rendere pubblica la parte secretata degli accordi militari per l’uso delle basi americane lungo lo Stivale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Il caso Sigonella atterra alla Camera (oggi alle 16). La difesa di Crosetto: «Rispettati i patti

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Sigonella, Aviano e Camp Darby: le basi militari in Italia e gli accordi che le regolano Ascolta il nuovo episodio del nostro daily podcast “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” x.com

Da Sigonella due missioni nel Golfo Persico, forse un drone partito dalla Sicilia ha trovato il navigatore del caccia Usa abbattuto in Iran facebook