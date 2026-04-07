Il carbone torna a farla da padrone nella tempesta energetica

Negli ultimi tempi si è assistito a un incremento nell’uso del carbone per la produzione di energia, in risposta alle fluttuazioni del mercato e alle esigenze di approvvigionamento energetico. Le centrali alimentate a carbone continuano a operare, e le aree dedicate alla gestione di questo combustibile si sono ampliate. Le immagini delle fabbriche con ciminiere e grandi depositi di carbone sono tornate frequenti, a testimonianza di una tendenza che sembra consolidarsi nel settore energetico.

Immaginate le fabbriche con ciminiere alte e cilindriche, le torri di raffreddamento, spazi con grandi cumuli neri di combustibile. No, non è l’Inghilterra del Settecento in piena rivoluzione industriale, ma il mondo di oggi nella morsa della crisi energetica. Il carbone, combustibile fossile a lungo utilizzato nella storia per la produzione elettrica prima di lasciare spazio ad altre fonti, potrebbe essere l’ancora di salvezza per molte economie a causa dei venti di guerra in Medio Oriente e della chiusura dello Stretto di Hormuz, accadimenti che stanno rendendo difficile l’approvvigionamento di gas e petrolio in molte zone del mondo. La... 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il carbone torna a farla da padrone nella tempesta energetica Transizione energetica in Basilicata: il rischio tra terra e carboneBruno Scarabaggio, presidente di Ehpa Basilicata, ha espresso forte preoccupazione per le recenti dichiarazioni di Sandro Iacometti durante il... Shakespeare torna al Palladium: il 19 febbraio debutta Otello nella tempestaUn Otello adolescente tra fragilità, identità e tempeste interiori inaugura il ritorno di Shakespeare Encore al Teatro Palladium Shakespeare torna... Temi più discussi: L’Asia torna al carbone?; Contro il caro-energia l'Italia torna al carbone: la chiusura delle centrali slitta al 2038. Opposizioni all'attacco: Propaganda pericolosa; Decreto Bollette, l'Italia torna al carbone: stop alle centrali rimandato al 2038; L’Italia riapre le centrali a carbone contro la crisi energetica, stop rinviato al 2038. Austria e Germania, il carbone torna di moda: il disappunto degli ambientalistiA causa della drastica diminuzione delle forniture di gas dalla Russia, il carbone è improvvisamente di nuovo richiesto in Austria e Germania. Per evitare carenze energetiche, la centrale di Mellach, ... it.euronews.com Contro il caro-energia l’Italia torna al carbone: la chiusura delle centrali slitta al 2038. Opposizioni all’attacco: «Propaganda pericolosa»Un emendamento della Lega al decreto Bollette fa slittare il phase-out del combustibile fossile più inquinante e pericoloso per la salute umana. Il ministro Foti: «Dobbiamo utilizzare tutte le fonti d ... msn.com Con l’arrivo della primavera torna la voglia di pranzi all’aperto, grigliate in giardino e momenti conviviali con amici e famiglia! Che sia per Pasqua, Pasquetta o per le prime giornate di sole, il carbone giusto fa la differenza per ottenere una brace perfetta e - facebook.com facebook Ma sul serio il governo vorrebbe tornare al #carbone Oltre la politica medievale torniamo anche alle carrozze e candelabri Il mondo sta lavorando verso le rinnovabili verso la transizione ecologica, noi torniamo al sulcis #nonmirappresentano @tagadala7 x.com